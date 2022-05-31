Глава «Ман Сити» о поражении от «Реала»: «Флорентино Перес поздравил меня на 82-й минуте. Футбол бывает таким иногда»

Глава вспомнил, как смотрел ответный матч Лиги чемпионов с вместе с .

«Горожане» выиграли первый матч 1/2 финала на своем поле со счетом 4:3, а в ответной игре вели 1:0 к 90-й минуте, однако дважды пропустили в самой концовке и потерпели поражение по итогам овертайма – 1:3.

«Мне было очень тяжело находиться рядом с Флорентино Пересом.

По-моему, он даже поздравил меня на 82-й минуте. Было такое. Футбол бывает таким иногда», – сказал председатель совета директоров «Сити» Хальдон аль Мубарак.