«Челси» отказался отдать Лукаку в аренду «Интеру» за 5 млн евро

«Интер» сделал стартовое предложение об аренде форварда .

Миланский клуб предложил за 29-летнего игрока сборной Бельгии 5 млн евро, но лондонцы ответили отказом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Sky Sport.

По данным источника, переговоры продолжатся на этой неделе.

Лукаку уже сообщил новому владельцу «Челси» Тодду Боэли и главному тренеру Томасу Тухелю, что хочет вернуться в .

Ранее стало известно, что «синие» готовы снизить требования за аренду Лукаку с 25 до 12 млн евро.