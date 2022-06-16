«Челси» отказался отдать Лукаку в аренду «Интеру» за 5 млн евро

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«Интер» сделал стартовое предложение «Челси» об аренде форварда Ромелу Лукаку.

Миланский клуб предложил за 29-летнего игрока сборной Бельгии 5 млн евро, но лондонцы ответили отказом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Sky Sport.

По данным источника, переговоры продолжатся на этой неделе.

Лукаку уже сообщил новому владельцу «Челси» Тодду Боэли и главному тренеру Томасу Тухелю, что хочет вернуться в «Интер».

Ранее стало известно, что «синие» готовы снизить требования за аренду Лукаку с 25 до 12 млн евро.

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