«Челси» готов снизить требования за аренду Лукаку с 25 до 12 млн евро

настроен найти компромисс в отношении перехода в .

Английский клуб дал понять, что готов снизить требования за аренду бельгийского нападающего с целью возвращения игрока в «Интер».

Изначально лондонцы запросили 25 миллионов евро за эту сделку. Теперь же «синие» согласны снизить цену до 12 миллионов евро.

Со своей стороны миланцы пока что предлагают 7 миллионов евро. Лукаку выступал за итальянский клуб с 2019 по 2021 год.

В минувшем сезоне 29-летний нападающий забил 15 голов в 44 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.