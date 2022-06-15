«Челси» готов снизить требования за аренду Лукаку с 25 до 12 млн евро

Теги Интер Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку Футбол

«Челси» настроен найти компромисс в отношении перехода Ромелу Лукаку в «Интер».

Английский клуб дал понять, что готов снизить требования за аренду бельгийского нападающего с целью возвращения игрока в «Интер».

Изначально лондонцы запросили 25 миллионов евро за эту сделку. Теперь же «синие» согласны снизить цену до 12 миллионов евро.

Со своей стороны миланцы пока что предлагают 7 миллионов евро. Лукаку выступал за итальянский клуб с 2019 по 2021 год.

В минувшем сезоне 29-летний нападающий забил 15 голов в 44 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные