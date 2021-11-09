Куман был против возвращения Алвеса в «Барсу», Хави – за. Переговоры о контракте уже запланированы

Бразильский защитник близок к возвращению в «Барселону».

Между футболистом и руководством сине-гранатовых запланирована встреча. Стороны обсудят условия контракта для Алвеса.

Главный тренер каталонцев хочет, чтобы Алвес вернулся. При этом , занимавший этот пост ранее, был противником возвращения 38-летнего игрока в «Барсу», пишет журналист Фабрицио Романо.

Последним клубом защитника был «Сан-Паулу», который он покинул в сентябре из-за долгов.

Алвес уже играл за «Барселону» с 2008 по 2016 год и выиграл в составе команды 23 трофея.