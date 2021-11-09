Куман был против возвращения Алвеса в «Барсу», Хави – за. Переговоры о контракте уже запланированы

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Бразильский защитник Дани Алвес близок к возвращению в «Барселону».

Между футболистом и руководством сине-гранатовых запланирована встреча. Стороны обсудят условия контракта для Алвеса.

Главный тренер каталонцев Хави хочет, чтобы Алвес вернулся. При этом Роналд Куман, занимавший этот пост ранее, был противником возвращения 38-летнего игрока в «Барсу», пишет журналист Фабрицио Романо.

Последним клубом защитника был «Сан-Паулу», который он покинул в сентябре из-за долгов.

Алвес уже играл за «Барселону» с 2008 по 2016 год и выиграл в составе команды 23 трофея.

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