«Барселона» еще не решила, будет ли Дани Алвесу предложен новый контракт

еще не приняла решение о будущем защитника .

На прошлой неделе появилась информация, что клуб продлит контракт с 38-летним игроком до 2023 года.

Однако, как сообщает As, боссы сине-гранатовых отложили обсуждение данного вопроса до конца сезона.

«Барса» планирует летом усилить позицию правого защитника, в сферу интересов клуба входят ( ) и ( ).

К тому же есть вероятность, что останется в команде . По этой причине может получиться так, что у «Барсы» будет слишком много игроков на данной позиции.

Алвес вернулся в «Барселону» в ноябре прошлого года. Его статистика – здесь.