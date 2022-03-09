«Барселона» еще не решила, будет ли Дани Алвесу предложен новый контракт

Теги Барселона Дани Алвес Ла Лига возможные трансферы Сесар Аспиликуэта Нуссаир Мазрауи Серджиньо Дест Футбол

«Барселона» еще не приняла решение о будущем защитника Дани Алвеса.

На прошлой неделе появилась информация, что клуб продлит контракт с 38-летним игроком до 2023 года.

Однако, как сообщает As, боссы сине-гранатовых отложили обсуждение данного вопроса до конца сезона.

«Барса» планирует летом усилить позицию правого защитника, в сферу интересов клуба входят Сесар Аспиликуэта («Челси») и Нуссаир Мазрауи («Аякс»).

К тому же есть вероятность, что останется в команде Серджиньо Дест. По этой причине может получиться так, что у «Барсы» будет слишком много игроков на данной позиции.

Алвес вернулся в «Барселону» в ноябре прошлого года. Его статистика – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные