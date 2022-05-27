«Барса» предложит более чем 10 игрокам уйти летом. Хави хочет провести перестройку

«Барселону» этим летом могут покинуть более 10 футболистов.

Как пишет ESPN, ссылаясь на свои источники, руководство каталонского клуба предложит искать новую команду более чем 10 футболистам. планирует провести перестройку, однако источники указывают, что некоторых футболистов будет непросто продать из-за их нежелания уходить, а также из-за высоких зарплат, которые они получают в «Барсе».

Хави сообщил Рики Пучу, Оскару Мингесе, Мартину Брэйтуэйту и Самюэлю Умтити, что они не входят в его долгосрочные планы. Клеману Лангле, Феррану Жуджле, а также возвращающимся из аренд и Франсишку Тринкау тоже предложат уйти. «Барса» не выкупит и Люка де Йонга, выступавших за клуб в этом сезоне на правах аренды.

Существует неопределенность вокруг будущего вингера и защитника . Их контракты действуют до 30 июня.

Источники добавляют, что из-за непростой финансовой ситуации «Барса» готова выслушать крупные предложения по Мемфису Депаю и Френки де Йонгу.

Несмотря на желание «Барсы» значительно перестроить состав, у клуба есть некоторые проблемы. Так, Брэйтуэйт и Пьянич заявили, что хотят отработать действующие контракты до конца, а высокая зарплата Лангле отпугивает потенциальных покупателей.

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