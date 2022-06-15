Владимир Федотов: «ЦСКА – великий клуб с традициями. Задача – приносить положительные эмоции красивой игрой»

поделился мыслями о назначении на пост главного тренера ЦСКА.

– Владимир Валентинович, поздравляем вас с назначением! Вы уже провели собрание с командой, со всеми познакомились. Какие эмоции у вас сейчас?

– Спасибо за поздравления! Прекрасно понимаю, куда мы пришли.

ЦСКА – великий клуб с традициями, с хорошим историческим прошлым и хорошим настоящим.

Мы понимаем меру ответственности и то давление, которое будем испытывать. Но давление есть везде.

Наша главная задача – приносить как можно больше положительных эмоций нашим преданным болельщикам своей красивой игрой, которая приносит результат.

Эти первичные цели мы ставим перед собой, продолжая славные традиции великого клуба.

– Не знаем, читаете ли вы комментарии, но болельщики очень вас ждали и очень верят в вас.

– Мы всегда говорим, что футбол – для болельщиков.

И наша задача – максимально выкладываться на поле, демонстрируя все свое желание, старание и умение. Болельщики – они опытные, грамотные люди, которые это ценят.

И, естественно, должен быть результат. Мы должны на футбольном поле, образно говоря, умирать, но при этом получать максимальное, грандиозное удовольствие. Футбол – наша жизнь! – сказал новый главный тренер .

Назначение Федотова – шанс на то, что ЦСКА снова станет нормальным