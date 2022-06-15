«Реал» продлит Винисиуса до 2026-го или 2027-го. Его зарплата увеличится с 3,2 до 10 млн евро в год

ведет переговоры с «Реалом» о новом контракте.

Как пишет Marca, мадридский клуб хочет уладить все формальности на этой или на следующей неделе. Официально о новом контракте вингера объявят в июле, когда команда выйдет из отпуска.

Сторонам осталось лишь договориться о сроке контракта. «Реал» предлагал футболисту, нынешнее соглашение которого действует до лета 2024 года, подписать контракт сроком до 2028 года. Но бразилец хочет получить более короткое соглашение – сроком до 2026-го или 2027 года.

Зарплата Винисиуса увеличится более чем в два раза. По нынешнему договору он получает 3,2 млн евро в год. За счет бонусов эта сумма может достигать 4 млн евро в год. По новом контракту Винисиус будет зарабатывать 10 млн евро в год. В соглашение будут включены и различные бонусы.

Значительно увеличатся отступные хавбека – с 350 млн до 1 млрд евро. Такие отступные «Мадрид» прописывает лишь для главных звезд. Таким образом «Реал» хочет подчеркнуть значимость Винисиуса для команды и поблагодарить за то, что он никогда не вел переговоры с другими клубами – даже в неудачные периоды.

Недавно Винисиус вложился в новый дом, в который переехал в ноябре 2021 года. Это демонстрирует, что жить в Мадриде он планирует еще долго. Хавбек очень любит этот город.

В минувшем сезоне 21-летний полузащитник забил 22 гола и отдал 16 передач в 52 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.