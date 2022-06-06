Винисиус Жуниор: «Попасть в «Реал» в 18 лет очень сложно. Клуб всегда придавал мне уверенности, я стал спокойнее и опытнее»

рассказал об адаптации в «Реале».

«Попасть в «Реал» в 18 лет очень сложно. Я начал профессиональную карьеру в 16 лет, не прошел всю подготовку, мне было еще сложнее.

Клуб всегда придавал мне уверенности, давал то, в чем я больше всего нуждался. В первом сезоне у меня были взлеты и падения, это нормально в моем возрасте. Мне было 18 лет, я менялся, для меня все было новым, новый футбол, совершенно другой, с большим количеством тактических моментов, обучение настолько быстрое, что иногда было сложно.

Но все тренеры дали мне душевное спокойствие и уверенность. В 2022 году я стал спокойнее и опытнее, и вот что случилось», – сказал нападающий .

В сезоне-2021/22 Винисиус провел 35 матчей в рамках Ла Лиги, забил 17 голов и сделал 10 ассистов. Его статистика – здесь.