«Реал» предложит Винисиусу продлить контракт до 2028 года

хочет сохранить вингера в команде на длительный срок.

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, мадридцы скоро направят бразильцу официальное предложение о продлении контракта. Срок действия будущего соглашения – до лета 2028 года.

21-летний полузащитник стал автором единственного гола в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Винисиус дулся на Зидана, но взялся за ум и стал суперзвездой. Анчелотти научил его микропаузам перед ударом