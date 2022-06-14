Лука Каттани: «Трансферная кампания «Спартака» сильно изменится. Нужно очень-очень много терпения»

сообщил, что трансферная кампания очень сильно изменится.

– Вектор трансферной кампании меняется?

– Кампания изменится очень сильно. Нужно очень-очень много терпения.

– Какое будущее ?

– Бразильское трансферное окно завершается в другие сроки. Сейчас у нас есть предложение, которое не было подтверждено клубом.

Речь шла о 24 часах до завершения трансферного окна. В итоге я получил письмо, что клуб готов начать переговоры. Никакого предложения не было, а потом закончилось окно.

Я разговаривал с директором «Паранаэнсе», он сказал, что предложения не будет. Я сожалею об этой ситуации, потому что потратил много времени.

– А если не получится его пристроить? Будете платить зарплату?

– До 30 июля он игрок «Паранаэнсе».

У них есть право выкупа, но они не будут его использовать, потому что не хотят тратить деньги. Решение тратить деньги должна принимать их сторона.

До конца июля мы не можем ничего делать. Потом у нас будет еще месяц. У нас не было предложений, только письма о высоких агентских комиссиях, – передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов слова спортивного директора красно-белых.

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