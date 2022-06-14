Каттани о закрытии «Спартака-2»: «Вторая команда может быть полезна, но не клубам уровня «Спартака». У нас требования на топ-уровне»

Лука Каттани объяснил решение закрыть вторую команду «Спартака».
– Стоимость его содержания гораздо выше того, о чем писалось в прессе. Но дело не только в финансах.
Было бы удобно спрятаться за этот вопрос. В любой второй команде клуба РПЛ воспитанникам полезно приходить сначала, но потом эффект – негативный.
Но там целая совокупность причин. Для другой команды наличие второй команды может быть полезным, но не для «Спартака». Не у всех есть вторая команда в ФНЛ.
– Почему именно именно «Спартаку» не нужна вторая команда?
– Командам уровня «Спартака».
– А у «Спартака» и «Краснодара» разная ситуация и уровень?
– Ситуация разная, да. Трудно представить, в какой ситуации «Краснодар». Для них это может быть спасением. Да, «Краснодар» выше в таблице, но требования разные.
Можем сделать эксперимент: поставим футболистов «Спартака-2» в основу и посмотрим, чем это закончится. Хорошо говорить, что даем возможность молодым. Но требования в «Спартаке» в России на топ-уровне.
– Кто первым озвучил идею закончить «Спартак-2»? Начинал его Леонид Федун.
– Согласен. «Спартак-2» дал результаты. Но в случае с Игнатовым слышал, что его дал именно «Спартак-2». Но он еще был в академии. Игнатов дал нам Игнатова.
Никогда не говорил, что «Спартак-2» не нужен. Это я вызывал игроков из второй команды в основу на постоянной основе.
Скажу еще один момент: среди игроки «Спартака-2» и молодежки, которых я предлагал, футболисты молодежки проявляли себя лучше.
Потому что структура и смысл второй команды в ФНЛ – гибридный. У них нет цели по результатам. Да, практика – это хорошо.
Но это решение закрыло много проблем, потому что у меня большой список игроков, по которым нужно принять решение. Мне было бы проще со «Спартаком-2», – передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов слова спортивного директора красно-белых.
«Спартак-2» закрывают из-за экономии. Через него прошло много легенд: Ари забивал, Романьолли тащил (4 сэйва), а Ещенко заканчивал карьеру