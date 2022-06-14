Губерниев против чистого времени в футболе: «Я прогрессивный ретроград в этом смысле. Сейчас все идеально»

считает, что в футболе не нужно вводить чистое игровое время.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что матч, рассчитанный на полтора часа, не должен фактически длиться 46-48 минут.

«Я против введения чистого времени. В этом смысле я прогрессивный ретроград.

Сейчас все идеально, пять замен разрешили. Темп игры поддерживается. Теперь футболистов побольше на поле, но остановок, тем не менее, три.

Чистое время? Не знаю. Я против таких экспериментов», – заявил комментатор «Матч ТВ».