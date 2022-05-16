Дмитрий Губерниев: «Зарема, жгите! Продолжайте чушь прекрасную нести!»

отреагировал на заявления о российских судьях.

Супруга владельца Леонида Федуна после матча с «Зенитом» (1:1) назвала арбитров «холуями у газпромовского руководства».

«Без Заремы у нас было бы значительно преснее и грустнее. Но 27 очков отставания от «Зенита» не проистекает от решения клуба. «Зенит» просто лучше играет.

За командой из Санкт-Петербурга стоит мощнейшая корпорация. И когда Зарема говорит такие вещи, то она обижает «Лукойл» с моей точки зрения.

И я, кстати, акционер «Лукойла» и «Газпрома». Поэтому я внимательным образом слежу за происходящим. И мне кажется, Зарема просто кидает тень на прекрасную компанию «Лукойл». Она принижает достоинство, возвеличивая «Газпром». Что неоднозначно в наше время санкций.

И еще: пусть Зарема говорит как можно больше. Есть российская поговорка: проигравший плачет. Но не все проигравшие плачут, некоторые еще вооружаются пером.

Зарема, жгите! Продолжайте вот эту чушь прекрасную нести! Это цитата! Не буду говорить, кого. Люди образованные сразу поймут, что я имел в виду» , – сказал комментатор «Матч ТВ».

У поэтессы Юнны Мориц есть такие строки: «Когда мы были молодые / И чушь прекрасную несли».

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