Губерниев о «Спартаке»: «Без Федуна и Заремы будет скучновато. Бесценные кадры в этом смысле»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Дмитрий Губерниев высказался о будущем Леонида Федуна и Заремы Салиховой в «Спартаке». 

Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» и его супруга отойдут от оперативного управления клубом. 

«Не мудрено сейчас Федуну сконцентрироваться на обязанностях в «Лукойле». Но посмотрим... В любом случае он много сделал для «Спартака». Его есть за что уважать, как и есть за что критиковать.

Но без Федуна и Заремы будет скучновато. В этом смысле они бесценные кадры. Желаю им удачи в бизнесе и семейной жизни», – сказал комментатор «Матч ТВ». 

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