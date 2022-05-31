Губерниев о «Спартаке»: «Без Федуна и Заремы будет скучновато. Бесценные кадры в этом смысле»

высказался о будущем и в «Спартаке».

Ранее сообщалось, что владелец и его супруга отойдут от оперативного управления клубом.

«Не мудрено сейчас Федуну сконцентрироваться на обязанностях в «Лукойле». Но посмотрим... В любом случае он много сделал для «Спартака». Его есть за что уважать, как и есть за что критиковать.

Но без Федуна и Заремы будет скучновато. В этом смысле они бесценные кадры. Желаю им удачи в бизнесе и семейной жизни», – сказал комментатор «Матч ТВ».