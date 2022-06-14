Инфантино о чистом игровом времени: «Не должен полуторачасовой матч фактически идти 48 минут»

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о введении в футболе чистого времени матча.

На состоявшемся в Дохе общем собрании членов Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) было решено утвердить на постоянной основе правило пяти замен по ходу матча.

«Другие вопросы, над которыми мы с IFAB сейчас работаем, касаются времени матча – чистого времени, если точнее. Нам нужно найти какое-то решение, потому что, как я считаю, матч, рассчитанный на полтора часа, не должен фактически длиться 46-48 минут.

Мы внесем ряд предложений, которые затем будут учтены и проверены. Некоторые люди будут скептически относиться к таким изменениям, но IFAB открыта для любых предложений, направленных на улучшение футбола», – сказал Инфантино.

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