Дмитрий Губерниев: «Промес играет в «Спартаке» не потому, что любит его и Россию, а потому что здесь его не посадят»

высказался о приговоре по делу .

Суд в Амстердаме постановил, что полузащитник за удар ножом должен выплатить двоюродному брату компенсацию. При этом прокуратура продолжает работу над уголовным делом в отношении Промеса – за попытку непредумышленного убийства.

«Промес скрывается от европейского правосудия в России. Поэтому он интенсивно уговаривал легионеров остаться, так как если они уедут, у них будут новые контракты, а он уедет в тюрьму.

Поэтому дальше уголовник Промес будет играть за московский «Спартак». Всех поздравляю с этим.

Он играет в «Спартаке» не потому, что он любит «Спартак» и Россию, а потому что здесь его не посадят в тюрьму за преступление, которое он совершил в Европе. Давайте будем честными», – сказал Губерниев.

Друзья Промеса предлагали родственнику игрока 20 000 евро, чтобы он отозвал заявление после удара ножом. Телефон Квинси прослушивали из-за подозрений в контрабанде наркотиков в Австралию