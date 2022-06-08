Гендиректор «Динамо» о помощи государства клубам: «Очень рассчитываем на нее, предлагали ввести налоговые послабления. Текущие условия требуют этого»

Генеральный директор высказался о поддержке футбола со стороны государства.

– Государство проводит программы поддержки различным отраслям, например IT. Вы ждете чего-то подобного для футбольных клубов?

– Мы очень на нее рассчитываем и выходим с постоянными инициативами. В частности, «Динамо» несколько раз предлагало ввести определенные налоговые послабления в нашей индустрии. Текущие условия требуют определенных послаблений для футбольных клубов.

– Насколько реалистично, что клубы начнут продавать пиво в следующем сезоне?

– Ожидаем, что инициатива по возвращению пива на стадионы все-таки будет реализована. На данный момент мы находимся в некой неопределенности: продолжает действовать норма федерального закона с запретом на продажу пива на стадионе, но есть и временное разрешение на уровне правительства Москвы, ситуацию разбирают юристы.

Разрешение этого вопроса уже само по себе было бы мерой помощи для российского футбола. Причем важна не столько сама выручка (она на самом деле не такая большая), сколько отношение аудитории к времяпрепровождению: футбольное мероприятие становится более развлекательным, более длительным и более комфортным. Соответственно, растет посещаемость: наличие пива – это дополнительный бонус при походе на стадион, – сказал Павел Пивоваров.