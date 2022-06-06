Федун о пиве на стадионах: «Пока не получается. Будем биться. И с букмекерами не сразу получалось, и здесь будем пробивать»

Леонид Федун высказался о продаже пива на стадионах.
– Осталось мне решить с пивом. Чтобы реклама пива и пролив пива были на стадионах. Тогда практически все те финансовые возможности, которые есть небюджетные, нами будут задействованы.
– Вы говорите о пиве. Есть серьезное препятствие для решения этого вопроса?
– Пока не получается. Хотя все вроде как занимаются, но не получается.
Будем биться. И с букмекерами не сразу получалось, тем не менее пробили. Так и здесь будем пробивать, – сказал владелец «Спартака».
Интервью Федуна: судьи лишили «Спартак» 13 (или 14) очков, РПЛ зациклена на чемпионство одной команды