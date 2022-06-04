Пике, Бускетс и Альба против очередного снижения зарплат в «Барсе». Они уже дважды соглашались на это

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Капитаны «Барселоны» против очередного снижения зарплаты.

Ранее стало известно, что «блауграна» хочет снизить зарплаты на 50% почти всем игрокам, кроме тех, кто пришел зимой или недавно продлил контракты, чтобы зарегистрировать новичков.

Серджи БускетсЖерар Пике и Жорди Альба, являющиеся капитанами команды, резко против данной меры, сообщает Diario Sport. Ранее они уже дважды пошли на понижение оклада и считают, что теперь уменьшать зарплату нужно не им.

В случае, если руководство «Барсы» обратится к этим футболистам с просьбой о снижении зарплаты, вышеуказанные игроки откажут.

Позиция четвертого капитана, Серджи Роберто, который переподписал контракт с 50-процентным понижением зарплаты, пока неизвестна.

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