Пике, Бускетс и Альба против очередного снижения зарплат в «Барсе». Они уже дважды соглашались на это

Капитаны «Барселоны» против очередного снижения зарплаты.

Ранее стало известно, что «блауграна» хочет снизить зарплаты на 50% почти всем игрокам, кроме тех, кто пришел зимой или недавно продлил контракты, чтобы зарегистрировать новичков.

, и , являющиеся капитанами команды, резко против данной меры, сообщает Diario Sport. Ранее они уже дважды пошли на понижение оклада и считают, что теперь уменьшать зарплату нужно не им.

В случае, если руководство «Барсы» обратится к этим футболистам с просьбой о снижении зарплаты, вышеуказанные игроки откажут.

Позиция четвертого капитана, , который переподписал контракт с 50-процентным понижением зарплаты, пока неизвестна.