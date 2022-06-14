«Если в 10 утра Скалони пожелает нам спокойной ночи, для нас это ночь». Де Пауль о тренере Аргентины

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Хавбек сборной Аргентины Родриго де Пауль высказался о влиянии Лионеля Скалони на команду.

«Его убежденность придает ценность его работе. Он готовится к матчам. За день до матча он очень подробно рассказывает нам о вещах, которые мы в итоге и наблюдаем.

Если в 10 часов утра он пожелает нам спокойной ночи, то для нас это ночь.

Думаю, он многое дал нашей команде», – заявил футболист, выступающий за «Атлетико».

Скалони работает главным тренером Аргентины с 2018 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки-2021 и Финалиссиму-2022.

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