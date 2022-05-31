Хавьер Тебас: «Сейчас «Барса» не может подписать Левандовского. Им нужно продавать»

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Глава Ла Лиги заявил, что сейчас «Барселона» не может подписать Роберта Левандовского.

«Барселона» знает, что должна делать. Клуб знаком с нашими правилами экономического контроля и идеально знает, в какой экономической ситуации находится. Правила существуют, чтобы не доводить клубы до серьезных финансовых проблем.

Я не знаю, продаст ли «Барса» де Йонга, Педри или Пепито Переса (вероятно, Тебас пошутил об испанском клоуне Пепито Пересе, родившемся в Барселоне в 1885 году – Sports.ru).

Они знают, что должны сделать, – продавать и увеличивать доход. Вот что им нужно сделать. У «Барселоны» очень много финансовых потерь в последние годы, этого следует избегать, они должны пополнять запасы. «Реал» это делает, а у «Барсы» все пусто.

Сейчас «Барселона» не может подписать Левандовского», – сказал Хавьер Тебас.

Сообщалось, что форвард «Баварии» хочет стать игроком каталонского клуба к середине июня.

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