Тебас о критике «ПСЖ»: «Я не «Реал» защищаю в случае с Мбаппе – я защищаю европейский футбол»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о продлении контракта с «ПСЖ».

«Я не защищаю в случае с Мбаппе – я защищаю европейский футбол. Совершать операции, не соответствующие рынку, когда вы уже не вписываетесь в нормативы... Все это еще опаснее, чем Суперлига.

У «ПСЖ» будут убытки размером в 200 миллионов, при этом их долг уже 300 миллионов, и они продлевают контракт с Мбаппе. Им придется жульничать. Не знаю, может, им надо будет заплатить кому-то за пределами Франции или задобрить спонсоров», – сказал Тебас.

Глава Ла Лиги Тебас о тратах «ПСЖ» и «Сити»: «Это опаснее, чем Суперлига. С продлением Мбаппе невозможно получить прибыль, то же самое с Холандом»