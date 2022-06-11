Лапорта о финансах «Барсы»: «Клуб был в критическом состоянии год назад. Мы перевели его в реанимацию»

Президент «Барселоны» оценил финансовое состояние клуба.

«Когда мы пришли год назад, клуб был в критическом состоянии. Мы перевели его в реанимацию.

Мы работаем над тем, чтобы улучшить финансовое положение «Барселоны». Если в следующий четверг сосьос одобрят [наши предложения о финансировании клуба], у нас будут хорошие новости, и мы наведем порядок в финансах раньше, чем ожидалось.

Помимо прочего, мы сможем усилить команду и восстановить нормальную жизнь. Клуб был в критическом состоянии», – заявил .

Вице-президент «Барсы» по экономике: «Нужно 500 млн евро, чтобы спасти клуб. Ситуация по-прежнему критическая»