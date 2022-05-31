«ПСЖ» не подпишет Погба в связи с уходом Леонардо. Вероятность перехода в «Ювентус» растет

Поль Погба не перейдет в «ПСЖ» из «Манчестер Юнайтед» летом.
По данным L’Équipe, французский клуб отказался подписывать полузащитника, который этим летом уйдет из «МЮ» на правах свободного агента, так как Леонардо, настаивавший на приглашении Погба, покидает клуб, а в планы Луиша Кампуша, который станет новым спортивным директором «ПСЖ», Поль не входит.
Все выше вероятность того, что Погба перейдет в «Ювентус», за который он выступал с 2012 по 2016 год.
Новый агент хавбека Рафаэла Пимента 16 мая встречалась с руководителями «Ювентуса». Обе стороны выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве, но переговоры еще не вышли на продвинутую стадию.
Возможно, в ближайшие дни с Погба свяжутся и другие клубы.
В минувшем сезоне хавбек провел 27 матчей за «МЮ», забил 1 гол и отдал 9 передач (4 из них – в матче 1-го тура АПЛ против «Лидса», который завершился победой «МЮ» со счетом 5:1). Из-за травмы он не играл за клуб с 10 апреля.
Подробную статистику 29-летнего футболиста можно изучить по этой ссылке.