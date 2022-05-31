«ПСЖ» не подпишет Погба в связи с уходом Леонардо. Вероятность перехода в «Ювентус» растет

не перейдет в «ПСЖ» из летом.

По данным L’Équipe, французский клуб отказался подписывать полузащитника, который этим летом уйдет из «МЮ» на правах свободного агента, так как Леонардо, настаивавший на приглашении Погба, покидает клуб, а в планы Луиша Кампуша, который станет новым спортивным директором , Поль не входит.

Все выше вероятность того, что Погба перейдет в «Ювентус», за который он выступал с 2012 по 2016 год.

Новый агент хавбека Рафаэла Пимента 16 мая встречалась с руководителями . Обе стороны выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве, но переговоры еще не вышли на продвинутую стадию.

Возможно, в ближайшие дни с Погба свяжутся и другие клубы.

В минувшем сезоне хавбек провел 27 матчей за «МЮ», забил 1 гол и отдал 9 передач (4 из них – в матче 1-го тура против «Лидса», который завершился победой «МЮ» со счетом 5:1). Из-за травмы он не играл за клуб с 10 апреля.

Подробную статистику 29-летнего футболиста можно изучить по этой ссылке.