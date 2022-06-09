Роберто снизил зарплату с 12 до 5 млн евро в год до уплаты налогов, чтобы остаться в «Барсе»

снизил зарплату более чем в два раза, чтобы остаться в «Барселоне».

Воспитанник каталонского клуба, который мог стать свободным агентом этим летом, договорился с «Барселоной» о контракте сроком до 30 июня 2023 года. Подписание бумаг было отложено на несколько недель из-за плотного графика президента «Барсы» Жоана Лапорты, но окончательная договоренность уже достигнута.

Роберто пошел на значительные уступки, чтобы остаться в «Барсе». По нынешнему контракту испанец получал 12 млн евро в год до уплаты налогов, а также довольно крупные бонусы. По новом соглашению Роберто будет зарабатывать 5 млн евро в год до налогов. Бонусы тоже были снижены, пишет Diario Sport.

Роберто и долго не могли согласовать новый контракт – клуб не был готов удовлетворить требования одного из капитанов команды. Переговоры сорвались, но агенты игрока продолжили общаться с руководством сине-гранатовых. В результате стороны нашли компромисс.

Серджи отклонил несколько предложений от других клубов, чтобы остаться в «Барсе».

В минувшем сезоне 30-летний футболист провел 12 матчей за клуб и забил 1 гол. Его статистика доступна здесь.