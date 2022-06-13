Оби Микел о Лукаку: «АПЛ слишком сильна, мощна, быстра, а Серия А слишком медленная. В Италии можно играть до 40 лет»

Джон Оби Микел назвал АПЛ слишком сложным чемпионатом для .

«Эта лига совершенно иная. Английская лига слишком сильна, слишком мощна, слишком быстра, в то время как итальянская лига слишком медленная.

Английская лига очень качественная. Темп английского футбола слишком велик по сравнению с итальянской лигой.

В итальянской лиге ты можешь играть до 40 лет, но в английской лиге ты прикладываешь гораздо больше усилий», – сказал бывший полузащитник «Челси» Naija FM.

Лукаку перешел в из прошлым летом. Он забил 15 голов в 44 матчах за лондонскую команду. Статистику форварда можно найти здесь.