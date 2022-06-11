Роберто Мартинес о будущем Лукаку: «Ромелу хочет быть важным и наслаждаться футболом. Уверен, что принятое решение будет правильным»

высказался о будущем .

Ранее сообщалось, что нападающий может вернуться в .

«Он хочет быть важным и наслаждаться футболом. Я уверен, что решение, принятое летом, будет правильным.

В Бельгии мы довольно спокойно относимся к ситуации с Ромелу. Я знаю, что это важная тема, но в данный момент он пытается восстановиться после травмы, и это единственное, что у него на уме.

Если он останется в «Челси», то это будет по правильным причинам. Если он уедет, то только потому, что все с этим согласны.

Ромелу – игрок, которого я очень хорошо знаю. Я тренировал его на клубном уровне, когда он был в очень юном возрасте.

Ему было 19 лет, он играл совсем на другой позиции. Теперь он очень зрелый игрок и очень четко понимает, чего он хочет», – сказал главный тренер сборной Бельгии.