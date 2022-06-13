Кьеллини анонсировал переход в «Лос-Анджелес»: «Новая глава»

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Джорджо Кьеллини анонсировал переход в «Лос-Анджелес»

Бывший защитник «Ювентуса» выложил видео, на котором позирует в экипировке американского клуба. «Новая глава», – озаглавил ролик итальянец. 

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес» предложил 37-летнему игроку контракт на полтора года. 

Кьеллини выступал за «Ювентус» с 2005 по 2022 год. В составе туринского клуба он 9 раз становился чемпионом Италии, 5 раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. 

С подробной статистикой защитника можно ознакомиться здесь

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