Кьеллини о том, как схватит Сака за шиворот: «Символ Евро-2020 и главный мем того лета»

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Джорджо Кьеллини вспомнил, как остановил Букайо Сака в финале Евро-2020.

Итальянец на последних секундах основного времени схватил англичанина за шиворот и прервал опасную контратаку соперника.В серии пенальти Италия обыграла Англию и взяла титул.

«Этот момент стал символом Евро-2020. Самый часто используемый мем лета 2021 года.

Вероятно, это была едва ли не единственная моя ошибка за время чемпионата Европы. Это было на 90-й минуте, и я прочитал полет мяча, думая, что смогу вывести его из игры, хотя на самом деле я мог его контролировать.

Я был уверен, что смогу втиснуться между Сака и мячом, чтобы позволить ему выйти из игры. Но Букайо увернулся от меня.

И когда он извернулся, я мог достать его. Моя реакция – схватить его. И я хорошо схватил его», – сказал смеясь бывший защитник «Ювентуса».

Кьеллини схватил Сака за шиворот – и тут же стал мемом

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