Кьеллини склоняется к переходу в «Лос-Анджелес». Клуб дает ему контракт на 1,5 года

Теги Ювентус Джорджо Кьеллини МЛС серия А Италия возможные трансферы Лос-Анджелес Футбол

Защитник Джорджо Кьеллини, который покидает «Ювентус», склоняется к переходу в «Лос-Анджелес».

Контракт на полтора года от калифорнийского клуба – единственный конкретный вариант у 37-летнего итальянца в американской МЛС.

Трансфер Кьеллини также рассматривали «Интер Майами» и «Торонто», но дальше интереса дело не дошло, сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу.

Переходу защитника в «Лос-Анджелес» может поспособствовать и то, что в Лос-Анджелесе проживает его бывший одноклубник по «Ювентусу» Алессандро Дель Пьеро.

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