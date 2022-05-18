Кьеллини склоняется к переходу в «Лос-Анджелес». Клуб дает ему контракт на 1,5 года

Защитник Джорджо Кьеллини, который покидает «Ювентус», склоняется к переходу в «Лос-Анджелес».

Контракт на полтора года от калифорнийского клуба – единственный конкретный вариант у 37-летнего итальянца в американской .

Трансфер Кьеллини также рассматривали «Интер Майами» и «Торонто», но дальше интереса дело не дошло, сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу.

Переходу защитника в «Лос-Анджелес» может поспособствовать и то, что в проживает его бывший одноклубник по Алессандро Дель Пьеро.