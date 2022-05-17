Джорджо Кьеллини: «Хотел уйти на высоком уровне и добился этого. Я подреза́л крылья молодым игрокам «Юве», так что им пора лететь»

попрощался с .

Об уходе из клуба

«Я дебютировал против «Мессины», заменив Павла Недведа. Это было началом долгой истории, которая привела меня сюда. Я ухожу с радостью и умиротворением, потому что это решение принималось в течение нескольких месяцев, а не недель или дней.

Я всегда говорил, что хочу уйти на высоком уровне, соответствующем моей карьере, и я добился этого. Это был тяжелый год для «Ювентуса», но я смог проявить себя на своем уровне на поле, и это дало мне толчок к тому, чтобы отойти в сторону и дать дорогу более молодым игрокам.

Теперь, после того, как их обнимали и защищали, для них пришло время взять на себя ответственность. Я прекрасно понимаю, что подреза́л крылья некоторым молодым игрокам в «Ювентусе». Так что им пора лететь, и я буду их поддерживать.

Мой план состоял в том, чтобы доиграть сезон и выйти на чемпионата мира, потому что после победы на Евро я почувствовал, что могу быть частью этого. Очевидно, я бы все равно оставил место другим, но, к сожалению, все пошло не так, как мы хотели.

Теперь я оставляю «Ювентус» и сборную в хороших руках с талантливыми молодыми игроками, которые готовы приступить к работе.

Сегодня я провел на поле 17 минут – по одной на каждый год в «Ювентусе».

О возможном переходе в

«Честно говоря, я не знаю, мне нужно принять важное решение.

Опыт за границей обогащает на культурном уровне даже больше, чем в игровом плане, поэтому я чувствую потребность в опыте и знакомстве с другой культурой за пределами жизни в «Ювентусе», которую я так хорошо знаю. Скоро я все решу со своей семьей», – сказал защитник «Ювентуса» на прощальной церемонии.

Кьеллини красиво попрощался: никаких слез, только широченная улыбка. Сделал круг почета прямо во время матча!

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