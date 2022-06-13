«Милан» хочет купить Асенсио, Мальдини звонил Анчелотти. Марко также интересен «МЮ», «Ювентусу», «Арсеналу» и «Ньюкаслу»

может перейти из в «Милан».

По информации Corriere dello Sport, технический директор «россонери» позвонил главному тренеру «сливочных» и спросил, не будет ли он против этого трансфера.

Тренер не стал возражать, справа в атаке у него есть Родриго Гоэс, там может играть и Федерико Вальверде.

«Реал» хотел продлить контракт с 26-летним Асенсио, но стороны не пришли к соглашению. Чтобы не потерять бесплатно игрока, срок контракта которого рассчитан до лета 2023 года, мадридцы могут продать его сейчас.

Клуб из Мадрида понимает, что не сможет выручить за Асенсио более 30-35 млн евро. Кроме , интерес к футболисту проявляют , и .

Агентство Жорже Мендеша Gestifute хочет, чтобы Асенсио как можно скорее покинул «Реал». Еще один претендент на уроженца Мальорки – , сообщает As со ссылкой на Cadena SER.

В минувшем сезоне Марко забил 10 голов в 31 матче . Его статистика доступна здесь.