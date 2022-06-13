«Милан» хочет купить Асенсио, Мальдини звонил Анчелотти. Марко также интересен «МЮ», «Ювентусу», «Арсеналу» и «Ньюкаслу»

Марко Асенсио может перейти из «Реала» в «Милан».
По информации Corriere dello Sport, технический директор «россонери» Паоло Мальдини позвонил главному тренеру «сливочных» Карло Анчелотти и спросил, не будет ли он против этого трансфера.
Тренер не стал возражать, справа в атаке у него есть Родриго Гоэс, там может играть и Федерико Вальверде.
«Реал» хотел продлить контракт с 26-летним Асенсио, но стороны не пришли к соглашению. Чтобы не потерять бесплатно игрока, срок контракта которого рассчитан до лета 2023 года, мадридцы могут продать его сейчас.
Клуб из Мадрида понимает, что не сможет выручить за Асенсио более 30-35 млн евро. Кроме «Милана», интерес к футболисту проявляют «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».
Агентство Жорже Мендеша Gestifute хочет, чтобы Асенсио как можно скорее покинул «Реал». Еще один претендент на уроженца Мальорки – «Ньюкасл», сообщает As со ссылкой на Cadena SER.
В минувшем сезоне Марко забил 10 голов в 31 матче Ла Лиги. Его статистика доступна здесь.