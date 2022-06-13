Андре Силва о 0:1 со Швейцарией: «Такие неудачи заставляют Португалию учиться и расти»

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Андре Силва высказался о матче со Швейцарией в Лиге наций (0:1).

«Мы допустили ошибку в начале игры, которая дорого нам стоила. Мы сделали все возможное, создали несколько отличных моментов, прижали Швейцарию к ее воротам, но не смогли забить.

Впрочем, впереди еще несколько матчем, и все по-прежнему в наших руках. Мы готовы ко всему, такие неудачи заставляют нас учиться и расти. Нужно извлекать пользу даже из поражений, мы должны двигаться вперед», – сказал форвард сборной Португалии.

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