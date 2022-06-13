Сантуш о 0:1 со Швейцарией: «Португалия не заслуживала поражения, показав хорошую игру во 2-м тайме»

Тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итоги матча со Швейцарией (0:1) в наций.

«Если не считать гола, у был всего один хороший момент. Моя команда сделала все возможное во втором тайме. Не знаю, сколько моментов мы создали, но нам немного не хватило эффективности. Мы очень хотели забить и волновались.

Тем не менее мы показали очень хорошую игру во втором тайме и не заслуживали поражения», – сказал Сантуш.

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