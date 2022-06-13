Сантуш о 0:1 со Швейцарией: «Португалия не заслуживала поражения, показав хорошую игру во 2-м тайме»

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Фернанду Сантуш Лига наций УЕФА Футбол

Тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итоги матча со Швейцарией (0:1) в Лиге наций.

«Если не считать гола, у Швейцарии был всего один хороший момент. Моя команда сделала все возможное во втором тайме. Не знаю, сколько моментов мы создали, но нам немного не хватило эффективности. Мы очень хотели забить и волновались.

Тем не менее мы показали очень хорошую игру во втором тайме и не заслуживали поражения», – сказал Сантуш.

Что в Лиге наций: Холанд разрывает, Португалия проиграла без Криша – впервые в 2022-м

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные