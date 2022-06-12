Марко Верратти: «Люди со стороны думают, что «ПСЖ» легко, матчи выигрываются заранее»

рассказал о завышенных ожиданиях от «ПСЖ».

– Вы выиграли восемь чемпионских титулов с . Это рекорд французского футбола. Что думаете об этом?

– Я никогда не мог себе этого представить. Когда начинаешь играть в футбол, мечтаешь завоевывать титулы самого высокого уровня.

– многие здесь играли, но некоторые никогда его не выиграют. Я выиграл восемь чемпионских титулов, и все они были замечательными – от первого до последнего.

Это то, что останется в моем сердце. Побеждать очень сложно. Футболист мечтает об этом, и я могу только радоваться.

– Что скажете о завершившемся сезоне?

– Было много ярких моментов. Люди со стороны часто думают, что нам легко, потому что мы «ПСЖ», матчи выигрываются заранее. Но мы всегда много работаем для побед, – сказал итальянский полузащитник.