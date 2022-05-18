Верратти о поражении от «Барсы» в 2017-м: «С другим судьей и ВАР мы бы не проиграли 1:6. Самая большая несправедливость»

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Марко Верратти высказался о поражении от «Барселоны» в 2017 году. 

«ПСЖ» обыграл каталонцев в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:0), но вылетел из турнира из-за поражения в ответной игре (1:6). 

«Самая большая несправедливость, от которой пострадал «ПСЖ» в Лиге чемпионов? Камбэк «Барселоны». 

С другим судьей и ВАР мы бы никогда не проиграли 1:6. Это самая большая несправедливость, с которой мы столкнулись, это было тяжело», – сказал полузащитник «ПСЖ» в интервью Le Parisien. 

Главным арбитром того матча был Дениз Айтекин

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