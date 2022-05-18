Верратти о поражении от «Барсы» в 2017-м: «С другим судьей и ВАР мы бы не проиграли 1:6. Самая большая несправедливость»

высказался о поражении от «Барселоны» в 2017 году.

«ПСЖ» обыграл каталонцев в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:0), но вылетел из турнира из-за поражения в ответной игре (1:6).

«Самая большая несправедливость, от которой пострадал в ? Камбэк «Барселоны».

С другим судьей и ВАР мы бы никогда не проиграли 1:6. Это самая большая несправедливость, с которой мы столкнулись, это было тяжело», – сказал полузащитник «ПСЖ» в интервью Le Parisien.

Главным арбитром того матча был .

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