Верратти о свисте фанатов «ПСЖ»: «Порой кажется, что мы дома уже и не играем. Это сложно понять»

Хавбек высказался о свисте фанатов в адрес команды в конце сезона.

«До того как начать играть в футбол, я был болельщиком «Пескары». Мы никогда не выигрывали чемпионат , боролись лишь за свое место в лиге, но я получал от этого удовольствие, даже пускай мы постоянно проигрывали. Так что я не думаю, что злость фанатов связана с результатами.

Болельщики могут свистеть, но не во время матча. Во время матча все должны быть заодно. Порой кажется, что мы дома уже и не играем. Подобное сложно понять.

Нам нужна поддержка, есть другие способы выразить свое негодование. Можно пообщаться, например. С этим у меня не было бы проблем. Если бы это был спокойный и уважительный разговор, то запросто.

Я знаю, что фанаты много денег тратят на билеты, на выезды, поэтому им можно хлопать или свистеть в конце матчей, но давайте не будем все перечеркивать», – сказал Верратти Le Parisien.

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