Верратти о вылете «ПСЖ» из ЛЧ: «Мы иногда забываем, что для победы нужно уметь страдать. Вокруг нас такая атмосфера, словно мы должны постоянно выигрывать со счетом 5:0»

высказался о вылете «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

Парижский клуб проиграл в ответном матче 1/8 финала турнира (1:3, первый матч – 1:0).

«В матчах на таком уровне, в Лиге чемпионов, все может произойти очень быстро. На самом деле мадридский «Реал» сделал это снова (совершил камбэк – прим.) в матчах против «Челси» и «Манчестер Сити». Это команда, которая привыкла проводить матчи и страдать. Здесь, в Париже, мы иногда забываем, что для победы нужно уметь страдать.

И мы все должны понять это – игроки, клуб, болельщики. На поле находимся мы, но вокруг нас такая атмосфера, словно мы должны постоянно выигрывать со счетом 3:0, 4:0, 5:0. Но футбол больше не такой. чемпионов больше нет маленьких команд», – сказал полузащитник в интервью Le Parisien.

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