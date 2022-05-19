Верратти о вылете «ПСЖ» из ЛЧ: «Мы иногда забываем, что для победы нужно уметь страдать. Вокруг нас такая атмосфера, словно мы должны постоянно выигрывать со счетом 5:0»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Марко Верратти Футбол

Марко Верратти высказался о вылете «ПСЖ» из Лиги чемпионов. 

Парижский клуб проиграл «Реалу» в ответном матче 1/8 финала турнира (1:3, первый матч – 1:0). 

«В матчах на таком уровне, в Лиге чемпионов, все может произойти очень быстро. На самом деле мадридский «Реал» сделал это снова (совершил камбэк – прим.) в матчах против «Челси» и «Манчестер Сити». Это команда, которая привыкла проводить матчи и страдать. Здесь, в Париже, мы иногда забываем, что для победы нужно уметь страдать.

И мы все должны понять это – игроки, клуб, болельщики. На поле находимся мы, но вокруг нас такая атмосфера, словно мы должны постоянно выигрывать со счетом 3:0, 4:0, 5:0. Но футбол больше не такой.  Лиге чемпионов больше нет маленьких команд», – сказал полузащитник «ПСЖ» в интервью Le Parisien. 

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные