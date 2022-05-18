Верратти о Мбаппе: «Один из лучших игроков планеты. Его решение повлияет на «ПСЖ», каким бы оно ни было»

высказался о возможном уходе из .

«Каким бы ни было его решение, оно окажет влияние на клуб. Сейчас он один из лучших игроков планеты, поэтому мы все хотим, чтобы он остался здесь.

Но когда я разговариваю с ним на эту тему, я делаю это в шутку. В футболе, когда у тебя что-то на уме, ты не говоришь о своем решении. Это его решение, и я жду его так же, как и вы.

Когда у меня был выходной и я увидел уведомление о том, что Килиан в Мадриде, меня затошнило [смеется]. Даже несмотря на то, что потом он сказал мне: «Не волнуйся, я был в отпуске». Мы все ждем момента, когда все узнаем».

О том, дает ли он советы Мбаппе

«Нет, потому что он знает, что я думаю. Я не был бы хорошим советником, во всяком случае, не объективным. Я бы думал не о его собственном благе, а о благе всех здесь, в Париже», – сказал полузащитник «ПСЖ» в интервью Le Parisien.

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