Верратти о Мбаппе: «Один из лучших игроков планеты. Его решение повлияет на «ПСЖ», каким бы оно ни было»

Марко Верратти высказался о возможном уходе Килиана Мбаппе из «ПСЖ».
«Каким бы ни было его решение, оно окажет влияние на клуб. Сейчас он один из лучших игроков планеты, поэтому мы все хотим, чтобы он остался здесь.
Но когда я разговариваю с ним на эту тему, я делаю это в шутку. В футболе, когда у тебя что-то на уме, ты не говоришь о своем решении. Это его решение, и я жду его так же, как и вы.
Когда у меня был выходной и я увидел уведомление о том, что Килиан в Мадриде, меня затошнило [смеется]. Даже несмотря на то, что потом он сказал мне: «Не волнуйся, я был в отпуске». Мы все ждем момента, когда все узнаем».
О том, дает ли он советы Мбаппе
«Нет, потому что он знает, что я думаю. Я не был бы хорошим советником, во всяком случае, не объективным. Я бы думал не о его собственном благе, а о благе всех здесь, в Париже», – сказал полузащитник «ПСЖ» в интервью Le Parisien.
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