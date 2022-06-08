Мертенса предложили «Роме». «Наполи» отклонил требования игрока по зарплате

Теги Рома серия А Италия возможные трансферы Наполи Дрис Мертенс Футбол

Дрис Мертенс может перейти в «Рому». 

Срок действия контракта нападающего с «Наполи» истекает в июне. Клуб отклонил требования игрока по зарплате – около 4 миллионов евро в год. 

Представители футболиста предложили его услуги нескольким клубам, в том числе – «Роме». Чтобы перейти в римский клуб, он должен снизить требования по зарплате до 3,5 миллиона евро. 

Руководство «Ромы» рассмотрит вариант с трансфером бельгийца, принимая во внимание возраст игрока и экономические условия. 

В прошедшем сезоне Серии А 35-летний форвард  провел 30 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 1 голевую передачу. Его статистика – здесь

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные