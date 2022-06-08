Мертенса предложили «Роме». «Наполи» отклонил требования игрока по зарплате

может перейти в «Рому».

Срок действия контракта нападающего с истекает в июне. Клуб отклонил требования игрока по зарплате – около 4 миллионов евро в год.

Представители футболиста предложили его услуги нескольким клубам, в том числе – «Роме». Чтобы перейти в римский клуб, он должен снизить требования по зарплате до 3,5 миллиона евро.

Руководство «Ромы» рассмотрит вариант с трансфером бельгийца, принимая во внимание возраст игрока и экономические условия.

В прошедшем сезоне Серии А 35-летний форвард провел 30 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 1 голевую передачу. Его статистика – здесь.