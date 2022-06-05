«Рома» подпишет Матича по схеме «1+1». Хавбек покидает «МЮ» как свободный агент

Полузащитник Неманя Матич продолжит карьеру в чемпионате Италии.
Как утверждает журналист Джанлука Ди Марцио, контракт с 33-летним сербом заключит «Рома». Стороны уже обо всем договорились.
Соглашение будет рассчитано на один сезон с опцией продления на второй.
Отмечается, что на решение футболиста повлияла возможность снова поработать с главным тренером Жозе Моуринью.
Матич покидает «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«МЮ» сэкономит 60 млн, урезав зп Роналду и Де Хеа (минус 25%) и отпустив минимум 6 игроков. Такова жизнь без ЛЧ