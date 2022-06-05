«Рома» подпишет Матича по схеме «1+1». Хавбек покидает «МЮ» как свободный агент

Полузащитник Неманя Матич продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Как утверждает журналист , контракт с 33-летним сербом заключит . Стороны уже обо всем договорились.

Соглашение будет рассчитано на один сезон с опцией продления на второй.

Отмечается, что на решение футболиста повлияла возможность снова поработать с главным тренером .

Матич покидает в качестве свободного агента. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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