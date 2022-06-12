Кучаев о Радионовой: «Лена в футболе разбирается так же, как и я в фигурном катании. Она постоянно после игр мне говорит, как надо»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Евгений Плющенко светская хроника Елена Радионова Константин Кучаев Футбол

Константин Кучаев рассказал об отношениях с фигуристкой Еленой Радионовой.

«Раньше я вообще не включал фигурное катание, сейчас я вместе с Леной смотрю, был на шоу у Плющенко в Рязани.

Лена в футболе разбирается так же, как и я в фигурном катании. Первое время я пытался конструктивный диалог вести о футболе, я понимаю кухню изнутри, а она смотрит с телевизора и постоянно после игр мне говорит, как надо. Сейчас она ведет шоу, и я ей по этому поводу могу что-то сказать.

Чем мы занимаемся в свободное время? У нас с ней есть хобби, которое я искусственно создал, мы собираем Lego», – сказал полузащитник ЦСКА в программе «Все на Матч!».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные