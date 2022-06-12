Кучаев о Радионовой: «Лена в футболе разбирается так же, как и я в фигурном катании. Она постоянно после игр мне говорит, как надо»

рассказал об отношениях с фигуристкой .

«Раньше я вообще не включал фигурное катание, сейчас я вместе с Леной смотрю, был на шоу у Плющенко в Рязани.

Лена в футболе разбирается так же, как и я в фигурном катании. Первое время я пытался конструктивный диалог вести о футболе, я понимаю кухню изнутри, а она смотрит с телевизора и постоянно после игр мне говорит, как надо. Сейчас она ведет шоу, и я ей по этому поводу могу что-то сказать.

Чем мы занимаемся в свободное время? У нас с ней есть хобби, которое я искусственно создал, мы собираем Lego», – сказал полузащитник в программе «Все на Матч!».