Дибала и «Интер» близки к согласованию контракта по схеме «3+1» на 6 млн евро в год и бонусы

близок к тому, чтобы стать игроком «Интера» после ухода из .

В понедельник или во вторник стороны проведут очередную встречу, на которой, как ожидается, переход Дибалы в будет согласован. «Нерадзурри» дают форварду контракт по схеме «3+1» с зарплатой в размере 6 млн евро в год и бонусами.

Документы подпишут после того, как футболист вернется из отпуска.

Аргентинец, выступавший за «Ювентус» с 2015 года, в минувшем сезоне забил 15 голов и отдал 6 результативных передач. Его статистика доступна здесь.