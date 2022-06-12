Дибала и «Интер» близки к согласованию контракта по схеме «3+1» на 6 млн евро в год и бонусы

Пауло Дибала близок к тому, чтобы стать игроком «Интера» после ухода из «Ювентуса».
В понедельник или во вторник стороны проведут очередную встречу, на которой, как ожидается, переход Дибалы в «Интер» будет согласован. «Нерадзурри» дают форварду контракт по схеме «3+1» с зарплатой в размере 6 млн евро в год и бонусами.
Документы подпишут после того, как футболист вернется из отпуска.
Аргентинец, выступавший за «Ювентус» с 2015 года, в минувшем сезоне забил 15 голов и отдал 6 результативных передач. Его статистика доступна здесь.