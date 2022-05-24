«Интер» готов дать Дибале контракт по схеме «3+1» на 6 млн евро в год

Пауло Дибала может перейти в «Интер» из «Ювентуса» на правах свободного агента.
La Gazzetta dello Sport пишет, что гендиректор «Интера» Беппе Маротта может предложить аргентинцу контракт по схеме «3+1» с зарплатой около 6 млн евро в год. Также в соглашении будут прописаны различные бонусы, связанные с уровнем игры.
Маротта встречался с агентом Дибалы по завершении сезона-2021/22. Однако переговоров по финансовым условиям контракта между «Интером» и Пауло еще не было.
В борьбе за 28-летнего форварда участвует и «Рома».
Футболист, выступавший за «Ювентус» с 2015 года, в завершившемся сезоне забил 15 голов и отдал 6 передач. Его статистика доступна здесь.
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