«Интер» готов дать Дибале контракт по схеме «3+1» на 6 млн евро в год

может перейти в «Интер» из на правах свободного агента.

La Gazzetta dello Sport пишет, что гендиректор «Интера» может предложить аргентинцу контракт по схеме «3+1» с зарплатой около 6 млн евро в год. Также в соглашении будут прописаны различные бонусы, связанные с уровнем игры.

Маротта встречался с агентом Дибалы по завершении сезона-2021/22. Однако переговоров по финансовым условиям контракта между и Пауло еще не было.

В борьбе за 28-летнего форварда участвует и «Рома».

Футболист, выступавший за «Ювентус» с 2015 года, в завершившемся сезоне забил 15 голов и отдал 6 передач. Его статистика доступна здесь.

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