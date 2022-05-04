Дибала выбрал «Интер». Форвард «Ювентуса» подпишет 4-летний контракт на 6 млн евро в год

переходит в «Интер» из .

По данным La Gazzetta dello Sport, нападающий близок к подписанию 4-летнего контракта с , где он будет зарабатывать 6 миллионов евро в год без учета бонусов, размер которых определяется как «значительный».

По 6 млн евро в год в «Интере» получают нападающий Лаутаро Мартинес и полузащитник Марцело Брозович, которые недавно продлили контракты. Чтобы иметь возможность платить Дибале такую зарплату, «нерадзурри» собираются расстаться с , и Матиасом Весино.

Интерес к Дибале проявляли разные европейские клубы, в частности, «Атлетико», но «Интер» был настойчивее остальных.

«Интер» заверил Пауло, что со следующего сезона ему доверят центральную роль в спортивном проекте клуба. Кроме того, приоритетом Дибалы было продолжение выступлений в Серии А, а не переход в другую лигу.

Важную роль в переговорах с аргентинцем сыграл и гендиректор «Интера» Беппе Маротта, с которым у футболиста сложились хорошие отношения. Именно при Маротте Дибала перешел в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году.

«Интер» получил все необходимые гарантии касательно состояния здоровья Дибалы. Хавбек считает, что переход в миланский клуб – верное решение.

Напомним, аргентинец покинет «Ювентус» на правах свободного агента в связи с истечением срока действующего контракта.

В этом сезоне 28-летний футболист провел 35 матчей за «Юве» во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 6 передач. Его полную статистику можно изучить по ссылке.