Дибала выбрал «Интер». Форвард «Ювентуса» подпишет 4-летний контракт на 6 млн евро в год

Пауло Дибала переходит в «Интер» из «Ювентуса».
По данным La Gazzetta dello Sport, нападающий близок к подписанию 4-летнего контракта с «Интером», где он будет зарабатывать 6 миллионов евро в год без учета бонусов, размер которых определяется как «значительный».
По 6 млн евро в год в «Интере» получают нападающий Лаутаро Мартинес и полузащитник Марцело Брозович, которые недавно продлили контракты. Чтобы иметь возможность платить Дибале такую зарплату, «нерадзурри» собираются расстаться с Артуро Видалем, Алексисом Санчесом и Матиасом Весино.
Интерес к Дибале проявляли разные европейские клубы, в частности, «Атлетико», но «Интер» был настойчивее остальных.
«Интер» заверил Пауло, что со следующего сезона ему доверят центральную роль в спортивном проекте клуба. Кроме того, приоритетом Дибалы было продолжение выступлений в Серии А, а не переход в другую лигу.
Важную роль в переговорах с аргентинцем сыграл и гендиректор «Интера» Беппе Маротта, с которым у футболиста сложились хорошие отношения. Именно при Маротте Дибала перешел в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году.
«Интер» получил все необходимые гарантии касательно состояния здоровья Дибалы. Хавбек считает, что переход в миланский клуб – верное решение.
Напомним, аргентинец покинет «Ювентус» на правах свободного агента в связи с истечением срока действующего контракта.
В этом сезоне 28-летний футболист провел 35 матчей за «Юве» во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 6 передач. Его полную статистику можно изучить по ссылке.