«Интер» сделал первое предложение Дибале – 4-летний контракт на 6 млн евро в год и бонусы. Пауло хочет 8 млн

сделал первое предложение о контракте.

Сегодня состоялась первая официальная встреча представителей «нерадзурри» и агента экс-игрока «Ювентуса».

«Интер» предложил аргентинцу 4-летний контракт с зарплатой 6 млн евро в год, а также бонусы, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Дибала запрашивает более высокую зарплату – 8 млн евро в год и бонусы.

В целом переговоры прошли позитивно, стороны встретятся вновь через несколько дней.

Дибала, выступавший за с 2015 года, в завершившемся сезоне забил 15 голов и отдал 6 результативных передач. Его статистика доступна здесь.