Дибала отказал «Ньюкаслу», «Боруссии» и «Севилье». Он хочет только в «Интер»

настроен перейти в на правах свободного агента.

По данным La Gazzetta dello Sport, нападающий, покинувший в связи с истечением срока контракта, отказал , дортмундской и «Севилье», так как хочет играть только за «Интер».

Сообщалось, что «нерадзурри» готовы дать аргентинцу контракт по схеме «3+1» с зарплатой 6 млн евро в год.

Футболист, выступавший за «Ювентус» с 2015 года, в завершившемся сезоне забил 15 голов и отдал 6 передач. Его статистика доступна здесь.