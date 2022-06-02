Дибала отказал «Ньюкаслу», «Боруссии» и «Севилье». Он хочет только в «Интер»

Теги Боруссия Дортмунд Интер Ювентус Ньюкасл премьер-лига Англия бундеслига Германия Севилья серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Пауло Дибала Футбол

Пауло Дибала настроен перейти в «Интер» на правах свободного агента.

По данным La Gazzetta dello Sport, нападающий, покинувший «Ювентус» в связи с истечением срока контракта, отказал «Ньюкаслу», дортмундской «Боруссии» и «Севилье», так как хочет играть только за «Интер».

Сообщалось, что «нерадзурри» готовы дать аргентинцу контракт по схеме «3+1» с зарплатой 6 млн евро в год.

Футболист, выступавший за «Ювентус» с 2015 года, в завершившемся сезоне забил 15 голов и отдал 6 передач. Его статистика доступна здесь.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные