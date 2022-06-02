Дибала отказал «Ньюкаслу», «Боруссии» и «Севилье». Он хочет только в «Интер»

Пауло Дибала настроен перейти в «Интер» на правах свободного агента.
По данным La Gazzetta dello Sport, нападающий, покинувший «Ювентус» в связи с истечением срока контракта, отказал «Ньюкаслу», дортмундской «Боруссии» и «Севилье», так как хочет играть только за «Интер».
Сообщалось, что «нерадзурри» готовы дать аргентинцу контракт по схеме «3+1» с зарплатой 6 млн евро в год.
Футболист, выступавший за «Ювентус» с 2015 года, в завершившемся сезоне забил 15 голов и отдал 6 передач. Его статистика доступна здесь.