Дибала и «Интер» планируют согласовать переход на следующей неделе

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Пауло Дибала близок к переходу в «Интер».

Ожидается, что на следующей неделе стороны согласуют все детали сделки. После этого нападающий пройдет медосмотр и подпишет контракт.

Соглашение бывшего форварда «Ювентуса» с «нерадзурри» будет рассчитано до 2025 года с возможностью продления еще на сезон.

Ранее стало известно, что Дибала просит у «Интера» зарплату восемь миллионов евро в год.

Аргентинец, выступавший за «Ювентус» с 2015 года, в минувшем сезоне забил 15 голов и отдал 6 результативных передач. Его статистика доступна здесь.

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