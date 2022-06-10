Дибала и «Интер» планируют согласовать переход на следующей неделе

близок к переходу в .

Ожидается, что на следующей неделе стороны согласуют все детали сделки. После этого нападающий пройдет медосмотр и подпишет контракт.

Соглашение бывшего форварда «Ювентуса» с «нерадзурри» будет рассчитано до 2025 года с возможностью продления еще на сезон.

Ранее стало известно, что Дибала просит у «Интера» зарплату восемь миллионов евро в год.

Аргентинец, выступавший за с 2015 года, в минувшем сезоне забил 15 голов и отдал 6 результативных передач. Его статистика доступна здесь.