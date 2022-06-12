Рубен Невеш: «Очевидно, Роналду – лучший игрок мира. Здорово играть рядом с ним»

Рубен Невеш считает лучшим игроком мира.

Опорник сборной Португалии прокомментировал то, что форвард не сыграет против Швейцарии в .

Несколько дней назад команды уже играли друг с другом, и тогда Португалия выиграла со счетом 4:0. В том матче форвард «Манчестер Юнайтед» сделал дубль.

– Все относятся к ротации как к чему-то естественному. Как сказал тренер, когда мы прибыли в расположение сборной, – у него есть 26 футболистов, готовых сыграть. Выбор остается за тренером. Все очень хорошо готовы выйти на поле и помочь команде.

Как и все команды, они внесут изменения. Мы тоже их сделаем. Матчи никогда не бывают одинаковыми, играть против всегда непросто. Это очень сложно. У нас уже есть такой опыт, и мы знаем, что должны сыграть на максимум, чтобы победить.

– Что вы думаете об отсутствии Криштиану Роналду?

– Ответ будет схож с тем, что я сказал, когда вы задали первый вопрос.

Очевидно, Роналду – лучший игрок мира. Всегда здорово получить возможность сыграть с ним, но все игроки сборной готовы выйти на поле и побороться за три очка, – сказал полузащитник .

Матч Португалии и Швейцарии состоится сегодня, 12 июня, и начнется в 21:45 по московскому времени.